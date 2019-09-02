ВИДЕО | Смотрите, как эстонцы на Багамах пережидают ураган "Дориан"

"Видно, что местные знают, что надвигается, но вида не показывают", — говорит один из находящихся на острове эстонцев. По словам нашего соотечественника, который находится на острове Бимини, сила шторма постоянно растет.

Вчера укрыться в отеле пришли все местные жители. Каждые полчаса смотрят в фойе отеля прямую трансляцию о движение "Дориана", — описывает он ситуацию.

По его словам, гостиница загодя приготовилась к урагану: двери привязали веревками, к ним уложили мешки с песком. Людям порекомендовали закупить провизии на неделю, укрепить дома, то есть заколотить окна листами фанеры, чтобы сильный ветер на забросил в них какие-нибудь предметы. "Людям приказано находиться в помещениях".

Видеозапись сделана из окна гостиницы.

”Дориан” представляет дополнительную опасность для острова из-за его низкой скорости движения: в ночь на понедельник он двигался на запад со скоростью всего 9 километров в час.

В американском Национальном центре по наблюдению за ураганами ожидают, что в ближайшие дни ”Дориан” повернёт на северо-восток, и от того, насколько он поменяет курс своего движения и как быстро, будет зависеть масштаб последствий от удара стихии. На данный момент синоптики выпустили предупреждения об ураганах для примерно половины побережья Флориды. Ожидается, что приход урагана там ощутят в период с вечера понедельника до вторника.