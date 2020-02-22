ВИДЕО | Смотрите, как выглядело бы превышение критического уровня воды в Хаапсалу и Пярну
По данным Эстонской метеослужбы, вода в западном регионе сегодня поднимается до критической отметки.
По данным Эстонской метеослужбы, вода в западном регионе сегодня поднимается до критической отметки.
Видео Спасательного департамента и Министерства окружающей среды показывает, как выглядит повышение воды до критического уровня 180+ см.
Напомним, в Пярну обещают к сегодняшнему вечеру (к 20:00) подъем уровня воды до 180-200 сантиметров (критическая отметка 180+ см), в проливе Вяйнамери и Хаапсалу — 170 см. (критическая отметка 160+ см), на побережье островов подъем воды будет не таким большим, но достигнет максимума поздним вечером (23:00), превысив в Курессааре ориентировочно отметку в 110-120 см (в среднем критический уровень там составляет 170+ см).
Стали известны новые правила провоза денег через границу
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Неожиданное откровение матери беременной 13-летней школьницы