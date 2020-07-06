ВИДЕО | Торнадо в Эстонии: ранее неопубликованные кадры показывают, каким мощным может быть смерч

Кийтсак отметил, что торнадо прошелся рядом с волостной управой, затем двинулся в сторону улицы Лоодусе и Винниского семейного дома.

По оценке эксперта, смерч прошел по меньшей мере 10 км. Сейчас, по его мнению, метеорологические условия изменились и опасности возникновения торнадо нет.