06.07.2020, 19:19
ВИДЕО | Торнадо в Эстонии: ранее неопубликованные кадры показывают, каким мощным может быть смерч
В волости Винни в Ляэне-Вирумаа в прошлую среду пронесся торнадо. Синоптик-любитель Кайро Кийтсак выложил в социальных сетях кадры, на которых можно увидеть, насколько рарушительным может быть атмосферный вихрь.
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