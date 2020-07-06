06.07.2020, 19:19

ВИДЕО | Торнадо в Эстонии: ранее неопубликованные кадры показывают, каким мощным может быть смерч


Каролийна Васли
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ВИДЕО | Торнадо в Эстонии: ранее неопубликованные кадры показывают, каким мощным может быть смерч
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В волости Винни в Ляэне-Вирумаа в прошлую среду пронесся торнадо. Синоптик-любитель Кайро Кийтсак выложил в социальных сетях кадры, на которых можно увидеть, насколько рарушительным может быть атмосферный вихрь.

Кийтсак отметил, что торнадо прошелся рядом с волостной управой, затем двинулся в сторону улицы Лоодусе и Винниского семейного дома.

По оценке эксперта, смерч прошел по меньшей мере 10 км. Сейчас, по его мнению, метеорологические условия изменились и опасности возникновения торнадо нет.