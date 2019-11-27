ВИДЕО: Ура, бесплатный каток? Утро для пешеходов из-за черного льда выдалось очень тяжелым

Сегодня утром черный лед на дорогах страны стал неприятным сюрпризом как для водителей, так и для пешеходов. Передвигаться приходилось очень осторожно, и хотя к обеду ситуация улучшилась, терять бдительности все же не стоит.
Сегодня утром черный лед на дорогах страны стал неприятным сюрпризом как для водителей, так и для пешеходов. Передвигаться приходилось очень осторожно, и хотя к обеду ситуация улучшилась, терять бдительности все же не стоит.
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