ВИДЕО | В Британии эвакуировали небольшой город из-за угрозы прорыва дамбы

Сообщается, что уровень воды в реке Хойт внезапно вырос, что грозит прорывом дамбы. На фотографиях видно, что стена резервуара уже существенно повреждена.

При этом людей предупредили, что неизвестно, как долго продлится эвакуация, посоветовав взять с собой лекарства и домашних любимцев.

В районе дамбы уже перекрыли дороги. Отмечается, что прорыв дамбы грозит затоплением значительных территорий вблизи Манчестера.