01.08.2019, 20:56
ВИДЕО | В Британии эвакуировали небольшой город из-за угрозы прорыва дамбы
В Британии из-за угрозы прорыва дамбы эвакуировали небольшой город Уэйли Бридж (население 6500 человек) неподалеку от Манчестера. Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Independent.
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