ВИДЕО | В Эстонии сегодня видели торнадо!

Автор указывает, что запись сделана в волости Винни между 13 и 14 часами.

По словам Кийтсака, в Эстонии за год случаются в среднем 2-3 торнадо.

"Сейчас со Скандинавии через Балтийское море над Эстонией проходит в восточном направлении обширная облаcть низкого давления. Уже вчера моделирование показывало возможность их (торнадо) возникновения", - отмечает он.

По словам синоптика-любителя, ряд факторов (ветер, температура и др.) говорят о том, что опасность появления торнадо сохранится сегодня и завтра (в четверг).