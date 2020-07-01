01.07.2020, 17:35
ВИДЕО | В Эстонии сегодня видели торнадо!
Пользователь Facebook Кайро Кийтсак, в число увлечений которого входит и метеорология, выставил видео, на котором можно увидеть образовавшееся в Ляэне-Вирумаа торнадо.
Пользователь Facebook Кайро Кийтсак, в число увлечений которого входит и метеорология, выставил видео, на котором можно увидеть образовавшееся в Ляэне-Вирумаа торнадо.
Автор указывает, что запись сделана в волости Винни между 13 и 14 часами.
По словам Кийтсака, в Эстонии за год случаются в среднем 2-3 торнадо.
"Сейчас со Скандинавии через Балтийское море над Эстонией проходит в восточном направлении обширная облаcть низкого давления. Уже вчера моделирование показывало возможность их (торнадо) возникновения", - отмечает он.
По словам синоптика-любителя, ряд факторов (ветер, температура и др.) говорят о том, что опасность появления торнадо сохранится сегодня и завтра (в четверг).
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