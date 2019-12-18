18.12.2019, 20:37
ВИДЕО: В ласнамяэском парке Кивила сильным ветром сорвало гирлянду с дерева
Сегодня по всей стране бушует шторм. Не стал исключением и столичный район Ласнамяэ.
Сегодня по всей стране бушует шторм. Не стал исключением и столичный район Ласнамяэ.
Так, в парке Кивила ветер с такой силой обрушился на дерево, что часть гирлянды просто с него слетела.
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