18.12.2019, 20:37

ВИДЕО: В ласнамяэском парке Кивила сильным ветром сорвало гирлянду с дерева


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Сегодня по всей стране бушует шторм. Не стал исключением и столичный район Ласнамяэ.

Так, в парке Кивила ветер с такой силой обрушился на дерево, что часть гирлянды просто с него слетела.

Смотрите видео!

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