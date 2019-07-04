ВИДЕО | В Москве бушует сильный ветер: ребенка насмерть придавило деревом, есть пострадавшие

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшего ребенка. "В Москве от урагана погиб ребенок. Приношу самые глубокие соболезнования семье. В эти дни в столице — критические погодные условия. Прошу обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб. Будьте внимательны", — написал он на своей странице в Twitter.

В Москве действует желтый уровень опасности из-за угрозы сильного ветра. Утром МЧС предупредило об отдельных порывах ветра в 12-17 м/с. Из-за сильного ветра на проезжую часть Кутузовского проспекта упало дерево, перекрыв две полосы из шести, сейчас движение восстановлено.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный с порывами 12-17 метров в секунду. Находящимся на улице рекомендуется обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

Порывистый ветер был в столице и накануне, его скорость достигала 19 метров в секунду. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, из-за урагана пострадали четыре человека, включая одного ребенка.

Как уточняет Stormnews.ru со ссылкой на "Москву 24", на одного из пострадавших упал дорожный знак, двое получили травмы из-за рухнувших деревьев, ребенка травмировало упавшими футбольными воротами. Все четверо были госпитализированы в городские больницы в удовлетворительном состоянии, угрозы для их жизни нет. Один из пострадавших уже выписан.

В районе Нагатино-Мелового причала в Нагатинском затоне спасатели вытащили из воды рыбака, который перевернулся на резиновой лодке. Как сообщает агентство "Москва", он переправлялся на рыбалку на остров.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу в столичном регионе сохранится вероятность сильного ветра, однако при порывах его скорость не будет превышать 15 метров в секунду. В дневные часы в ближайшие два дня температура не превысит 17-19 градусов, пройдут небольшие дожди.

Как сообщается на сайте "Метеоновости", такая погода в начале июля случается один раз в пять лет. В субботу и воскресенье погоду будет определять новый циклон, будет преобладать облачная, дождливая и ветреная погода. Температурный фон существенно не изменится: ночью в Москве — 11-13, по области — от 8 до 13 градусов, днем в субботу в столице — 16-18, в воскресенье — 18- 20 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12 метров в секунду.

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Как подчеркнул в интервью телеканалу "360" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, похожая ситуация сложится в столице и в первой половине следующей недели. "Существенных изменений на следующей неделе ждать не стоит. Нужно запастись терпением", — заявил он.