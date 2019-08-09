09.08.2019, 10:00
ВИДЕО: В Москве объявлено штормовое предупреждение. Дождь шел всю ночь и не собирается останавливаться
В Москве за минувшие сутки выпало десять миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Это примерно 13% от месячной нормы, отметил он. По его словам, сильные дожди прошли на севере Подмосковья.
Также в четверг в России по всем каналам передали сообщение от МЧС. В Москве объявлено штормовое предупреждение — 10 из 12 возможных баллов.
МЧС предупредило, что дождь будет идти почти всю пятницу с полуночи до шести вечера. Порывы ветра к полудню усилятся до 23 метров в секунду.
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