ВИДЕО: В Москве объявлено штормовое предупреждение. Дождь шел всю ночь и не собирается останавливаться

Это примерно 13% от месячной нормы, отметил он. По его словам, сильные дожди прошли на севере Подмосковья.

Также в четверг в России по всем каналам передали сообщение от МЧС. В Москве объявлено штормовое предупреждение — 10 из 12 возможных баллов.

МЧС предупредило, что дождь будет идти почти всю пятницу с полуночи до шести вечера. Порывы ветра к полудню усилятся до 23 метров в секунду.