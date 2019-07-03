03.07.2019, 13:50
ВИДЕО: В Пярнумаа бушевал водяной смерч
Вчера вечером на заливе Матсалу в Пярнумаа бушевал водяной смерч. По словам очевидца, позже смерч достиг и суши, повредив деревья.
Вчера вечером на заливе Матсалу в Пярнумаа бушевал водяной смерч. По словам очевидца, позже смерч достиг и суши, повредив деревья.
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