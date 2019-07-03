03.07.2019, 13:50
ВИДЕО: В Пярнумаа бушевал водяной смерч
Вчера вечером на заливе Матсалу в Пярнумаа бушевал водяной смерч. По словам очевидца, позже смерч достиг и суши, повредив деревья.
Вчера вечером на заливе Матсалу в Пярнумаа бушевал водяной смерч. По словам очевидца, позже смерч достиг и суши, повредив деревья.
В Петербурге пес спас брошенную новорожденную девочку
Как менялась Алина Кабаева на протяжении 35 лет: фото
Стали известны последние слова убитой под Раменском
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске