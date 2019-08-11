ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне нашли новый "ведьмин" колодец
В результате дождей в Пыхья-Таллинне прорвало канализацию возле дороги Каларанна. Читатели отметили, что это похоже на "ведьмин" колодец.
В результате дождей в Пыхья-Таллинне прорвало канализацию возле дороги Каларанна. Читатели отметили, что это похоже на "ведьмин" колодец.
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