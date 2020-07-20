ВИДЕО | В Таллинне прошли грозовые ливни с сильным ветром и градом

В столичных районах Мустамяэ, Нымме, Кесклинн, Кристийне и Ласнамяэ улицы залила дождевая вода, прошел град.



Например, перекресток бульвара Сыпрузе и Таммсааре теэ полностью ушел под воду. Автомобили двигаются, находясь наполовину в воде. “Самые ужасные дорожные условия, которые я видел”, — описал свои впечатления читатель Delfi.







К позднему вечеру понедельника грозовая зона переместится к восточной границе Эстонии.