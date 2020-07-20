20.07.2020, 17:42
ВИДЕО | В Таллинне прошли грозовые ливни с сильным ветром и градом
Завтра теплые воздушные массы покинут Эстонию, этот процесс сопровождается сильными грозами. Кое-где они уже гремят.
Завтра теплые воздушные массы покинут Эстонию, этот процесс сопровождается сильными грозами. Кое-где они уже гремят.
В столичных районах Мустамяэ, Нымме, Кесклинн, Кристийне и Ласнамяэ улицы залила дождевая вода, прошел град.
Например, перекресток бульвара Сыпрузе и Таммсааре теэ полностью ушел под воду. Автомобили двигаются, находясь наполовину в воде. “Самые ужасные дорожные условия, которые я видел”, — описал свои впечатления читатель Delfi.
К позднему вечеру понедельника грозовая зона переместится к восточной границе Эстонии.
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