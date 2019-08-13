13.08.2019, 07:20

ВИДЕО: Затопило так затопило! После сильного ливня автомобили плывут по улицам города

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rus.delfi.ee
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Вчера в Выру прошел такой сильный ливень, что машинам после него приходилось в прямом смысле этого слова плыть по улицам.

По прогнозам синоптиков, без дождей не обойдется и сегодня. Днем ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза, к вечеру дождей станет меньше. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 17..22°С.