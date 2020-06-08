Внимание! Государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение

Сегодня во второй половине дня и вечером по всей Эстонии пройдут дожди и грозы. Об этом предупреждает государственная метеослужба.
Порывы ветра достигнут 15-25 м/с. Местами возможен град.
Синоптики вынесли большей части Эстонии штормовое предупреждение второго уровня.
Температура воздуха на западе Эстонии 16..22, на побережье местами 13, на востоке Эстонии 22..27°С.
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