Внимание! Государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение


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Äike Rohuneemes
Äike RohuneemesFoto: Tiit Blaat

Сегодня во второй половине дня и вечером по всей Эстонии пройдут дожди и грозы. Об этом предупреждает государственная метеослужба.

Порывы ветра достигнут 15-25 м/с. Местами возможен град.

Синоптики вынесли большей части Эстонии штормовое предупреждение второго уровня.

Температура воздуха на западе Эстонии 16..22, на побережье местами 13, на востоке Эстонии 22..27°С.