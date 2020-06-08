Внимание! Государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение
Сегодня во второй половине дня и вечером по всей Эстонии пройдут дожди и грозы. Об этом предупреждает государственная метеослужба.
Сегодня во второй половине дня и вечером по всей Эстонии пройдут дожди и грозы. Об этом предупреждает государственная метеослужба.
Порывы ветра достигнут 15-25 м/с. Местами возможен град.
Синоптики вынесли большей части Эстонии штормовое предупреждение второго уровня.
Температура воздуха на западе Эстонии 16..22, на побережье местами 13, на востоке Эстонии 22..27°С.
Эксперт рассказал об опасности мобильных приложений банков
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Названа группа людей с иммунитетом к коронавирусу
Митинг в Алматы незаконный - акимат