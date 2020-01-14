Внимание! Метеослужба объявила штормовое предупреждение

Как сообщает pogoda.ee, в ночь на среду будет облачно. Дождь, мокрый снег. Южный и юго-западный ветер 7-12, порывы 15-17, на островах и побережье до 22 м/с, под утро немного ослабеет. Температура воздуха 1..6°С. Днем: Облачно. Временами дождь. Южный, юго-западный ветер 8-13, порывы 15-20, на островах и побережье до 23 м/с, вечером понемногу ослабеет. Температура воздуха 4..8°С.

Четверг, 16.01:

Ночью: Преимущественно облачно. Пройдёт дождь, утром местами не исключён и мокрый снег. Юго-западный и западный ветер 7-13, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 3..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. До обеда во многих местах дождь, после обеда без существенных осадков. Юго-западный и западный ветер 6-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 4..6°С.

Пятница, 17.01:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный и западный ветер 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Юго-западный и южный ветер 5-11, на побережье порывами 15 м/с, вечером юго-западный ветер немного ослабеет. Температура воздуха +2..+5°С.

Суббота, 18.01:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный, южный ветер 6-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь, также возможен мокрый снег. Юго-западный, южный ветер 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1..5°С.