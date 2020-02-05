Внимание! На Эстонию движется снегопад, дорожные условия резко ухудшатся!

Государственная служба погоды предупреждает, что в среду поздно вечером в Эстонию придет снегопад, ожидается также снег с дождем. Дорожные условия резко ухудшатся.
Осадки начнут распространяться с севера в сторону юго-востока. На Северо-Востоке Эстонии ожидается метель, на островах и западном побережье пройдут дожди. К утру осадки уйдут на Юго-Восток, а с Северо-Запада погода будет проясняться. Во многих местах ожидается гололедица.
Четверг, 06.02
Ночью:До середины ночи ветер юго-западный и западный 8-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с, после полуночи ветер повернёт к северо-западному и северному, к утру немного ослабеет. Температура воздуха в начале ночи -1..+3, к утру понизится до -2..-5°С, на островах и западном побережье около 0°С.
Днем: Солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный 4-9, порывами 12, на побережье 15 м/с, к вечеру на северном побережье усилится до 20 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.
Пятница, 07.02
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков, по востоку более облачно и возможен небольшой снег. Ветер северный и северо-западный 6-12, на побережье порывами до 18 м/с, в начале ночи на побережье Вирумаа 20 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -3..-8, на побережье островов местами -1°С.
Днем: В первой половине дня небольшая и переменная облачность, без осадков, во второй половине дня облачность уплотнится. Вечером начиная с северо-запада пойдет снег, мокрый снег. Ветер повернёт с северо-западного к юго-западному 2-8 м/с, вечером на островах и северном побережье усилится порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах до +2°С.
Суббота, 08.02
Ночью: Облачно. В континентальной части Эстонии пройдет снег и мокрый снег. Опасность гололёда! Ветер юго-западный и западный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 0..-4, на западе 0…+3°С, после полуночи повысится.
Днем: Облачно. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами 15, вечером на северном побережье 17 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.
Воскресенье, 09.02
Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха по на востоке Эстонии -4..+1, на западе +2..+4°С.
Днем: Облачно. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11, порывами 15 м/с, вечером повернёт на южный и усилится 10-15, на побережье порывами 18, на островах 21 м/с. Температура воздуха +2..+6°С. (По данным pogoda.ee/)
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