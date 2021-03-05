ВНИМАНИЕ! На Эстонию надвигается снегопад. Дороги обледенеют

Днем ветер усилится порывами до 15-17, на побережье 20 м/с. Направление ветра юго-западное, западное.

Во многих местах опасность обледенения. На выходных из-за снега, мокрого снега, гололеда, плохой видимости и сильного бокового ветра дорожные условия будут сложными.

За два дня выпадет более 5 см снега, в Вирумаа, возле Чудского озера и на Юго-Востоке — более 10 см.

Новость будет дополнена.