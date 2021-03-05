ВНИМАНИЕ! На Эстонию надвигается снегопад. Дороги обледенеют

Завтра утром в Эстонии выпадет снег и мокрый снег. Осадки распространятся с Северо-Западной Эстонии по всей стране, а к вечеру станут более сильными.
Днем ветер усилится порывами до 15-17, на побережье 20 м/с. Направление ветра юго-западное, западное.
Во многих местах опасность обледенения. На выходных из-за снега, мокрого снега, гололеда, плохой видимости и сильного бокового ветра дорожные условия будут сложными.
За два дня выпадет более 5 см снега, в Вирумаа, возле Чудского озера и на Юго-Востоке — более 10 см.
Новость будет дополнена.
«Салават Юлаев» — «Трактор». Трансляция
Жулин о Плющенко и Тутберидзе: Некий элемент шоу-бизнеса пришел
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки
Найдены акулы, которые светятся в темноте