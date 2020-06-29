Внимание! Опасная штормовая погода охватит половину территории Эстонии!

Желтый цвет означает предупреждение первого уровня. При определенных условиях погода может быть опасной. Необходимо следить за прогнозом.

Оранжевый цвет означает, что ожидается опасная погода. Нужно быть очень внимательным, учитывать риски. Необходимо постоянно следить за прогнозом и рекомендациями властей.

Более спокойная погода ожидается на островах и в Южной Эстонии. Ниже публикуется прогноз по регионам.



Чудское озеро: 29.06 вечером усилится юго-восточный ветер 9, порывами 13 м/с.

Хийумаа: 30.06 утром усилится северо-западный ветер нa побережье порывами 15-18 м/с.

Сааремаа: 30.06 утром усилится северо-западный ветер нa побережье порывами 15-18 м/с.

Ида-Вирумаа: 29.06 зона с дождём и грозой. Осадки местами интенсивные. При грозе сильные порывы ветра. Возможен град.

30.06 днем cильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-40 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-17, в середине дня в прибрежных районах до 25 м/с.

Ляэне-Вирумаа: 29.06 зона с дождём и грозой. Осадки местами интенсивные. При грозе сильные порывы ветра. Возможен град.

30.06 днем cильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-40 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-17, в середине дня в прибрежных районах до 25 м/с.

Северная часть Рижского залива: 30.06 утром усилится северо-западный ветер 13, порывами 17-20 м/с.

Проливы Моонзунд: 30.06 утром усилится северо-западный ветер 12, порывами 17 м/с.

Харьюмаа: 30.06 рано утром сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-50, местами 70 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-17, в прибрежных районах до 20 м/с.

Ляэнемаа: 30.06 рано утром сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-50, местами 70 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-17, в прибрежных районах до 20 м/с.

Пярнумаа: 30.06 рано утром сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-50, местами 70 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-17, в прибрежных районах до 20 м/с.