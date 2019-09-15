Внимание! По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Утром по всей Эстонии продолжается быстрое усиление ветра. Скорость юго-западного и южного ветра в материковой части порывами 15-18, на островах и побережье 20–25 м/с. Вечером ветер постепенно повернет на запад и останется сильным.

Вдобавок к штормовому ветру также идет сильный дождь и местами гроза. Количество осадков к вечеру местами достигнет 15-25 миллиметров, среднее количество осадков за весь сентябрь составляет 56–74 миллиметров.

Харьюмаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером западный ветер 15, порывами 20, на побережье до 25 м/с. Сильный дождь, гроза.

Хийумаа 15.09 утром и днем юго-западный, вечером западный ветер 13-18, порывами 25 м/с. Сильный дождь.

Ида-Вирумаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером западный ветер 15, порывами 18-21 м/с. Сильный дождь, гроза.

Йыгевамаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Сильный дождь, местами гроза.

Ярвамаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Сильный дождь, местами гроза.

Ляэнемаа 15.09 утром и днем юго-западный, вечером западный ветер 13-18, порывами 25 м/с. Сильный дождь.

Ляэне-Вирумаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером западный ветер 15, порывами 18-21 м/с. Сильный дождь, гроза.

Пылвамаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Cильный дождь, местами гроза.

Пярнумаа 15.09 утром и днем юго-западный, вечером западный ветер 13-18, порывами 25 м/с. Сильный дождь.

Рапламаа 15.09 днем юго-западный, южный, вечером юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с. Сильный дождь, местами гроза.