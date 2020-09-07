Внимание! Сегодня ожидается сильная гроза, по всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение


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Внимание! Сегодня ожидается сильная гроза, по всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение
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“Сегодня начиная с островов Западной Эстонии во многих местах ожидается дождь с грозой. Осадки местами сильные, и грозе могут сопутствовать сильные порывы ветра”, — сообщила метеослужба.

Метеослужба объявила по всей Эстонии штормовое предупреждение первого уровня. Предупреждение первого уровня означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Это следует учитывать, если погода влияет на вашу деятельность, нужно следить за дальнейшим прогнозом погоды.