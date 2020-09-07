Внимание! Сегодня ожидается сильная гроза, по всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Метеослужба объявила по всей Эстонии штормовое предупреждение первого уровня. Предупреждение первого уровня означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Это следует учитывать, если погода влияет на вашу деятельность, нужно следить за дальнейшим прогнозом погоды.