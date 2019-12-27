Внимание, водители! Температура воздуха колеблется около нуля, дороги могут быть скользкими

Ранним утром дорожные покрытия на основных и крупнейших опорных дорогах были влажными или мокрыми. В Северной Эстонии идет мокрый снег. На поверхностях дороги местами небольшой минус и может быть гололед.

Согласно метеопрогнозу, днем облачная погода. Временами идет снег, местами также мокрый снег. Температура воздуха около нуля и дорожные условия изменчивые.

Водителям напоминают, что для зимней езды следует выбирать зимний темп. Шипованные и ламельные шины не добавляют безопасности, если вы зимой едете с летней скоростью.