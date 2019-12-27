Внимание, водители! Температура воздуха колеблется около нуля, дороги могут быть скользкими
Центр управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог предупредил, что в пятницу может быть гололед.
Центр управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог предупредил, что в пятницу может быть гололед.
Ранним утром дорожные покрытия на основных и крупнейших опорных дорогах были влажными или мокрыми. В Северной Эстонии идет мокрый снег. На поверхностях дороги местами небольшой минус и может быть гололед.
Согласно метеопрогнозу, днем облачная погода. Временами идет снег, местами также мокрый снег. Температура воздуха около нуля и дорожные условия изменчивые.
Водителям напоминают, что для зимней езды следует выбирать зимний темп. Шипованные и ламельные шины не добавляют безопасности, если вы зимой едете с летней скоростью.
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