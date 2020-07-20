Во вторник во многих регионах Эстонии ожидаются сильные грозовые дожди и шквалистый ветер

По данным сайта ilmateenistus.ee, в ночь на вторник в материковой части небольшая и переменная облачность, без осадков. На островах облачность уплотнится и и пойдет дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Во вторник, 21.07, рано утром, начиная с Сааремаа и Хийумаа, грозовые дожди распространятся по всей Эстонии на восток. Осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 17..25°C.

Прогноз по уездам

Харьюмаа

21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Хийумаа

21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Ляэнемаа

21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Пярнумаа

21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Сааремаа

21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Ида-Вирумаа

21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Йыгевамаа

21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Ярвамаа

21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Ляэне-Вирумаа

21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Пылвамаа

21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Рапламаа

21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Тартумаа

21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Валгамаа

21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.