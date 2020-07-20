Во вторник во многих регионах Эстонии ожидаются сильные грозовые дожди и шквалистый ветер

Служба погоды Эстонии дает на вторник штормовое предупреждение первой степени. Это означает, что погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.
По данным сайта ilmateenistus.ee, в ночь на вторник в материковой части небольшая и переменная облачность, без осадков. На островах облачность уплотнится и и пойдет дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..18°C.
Во вторник, 21.07, рано утром, начиная с Сааремаа и Хийумаа, грозовые дожди распространятся по всей Эстонии на восток. Осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 17..25°C.
Прогноз по уездам
Харьюмаа
21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Хийумаа
21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Ляэнемаа
21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Пярнумаа
21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Сааремаа
21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Ида-Вирумаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Йыгевамаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Ярвамаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Ляэне-Вирумаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Пылвамаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Рапламаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Тартумаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Валгамаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Вильяндимаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
Вырумаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.
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