Во вторник во многих регионах Эстонии ожидаются сильные грозовые дожди и шквалистый ветер

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Äikesetorm Tallinnas
Äikesetorm TallinnasFoto: Kersti Arula

Служба погоды Эстонии дает на вторник штормовое предупреждение первой степени. Это означает, что погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.

По данным сайта ilmateenistus.ee, в ночь на вторник в материковой части небольшая и переменная облачность, без осадков. На островах облачность уплотнится и и пойдет дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Во вторник, 21.07, рано утром, начиная с Сааремаа и Хийумаа, грозовые дожди распространятся по всей Эстонии на восток. Осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 17..25°C.

Прогноз по уездам

Харьюмаа
21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Хийумаа
21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Ляэнемаа
21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Пярнумаа
21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Сааремаа
21.07. утром и в первой половине дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Ида-Вирумаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Йыгевамаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Ярвамаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Ляэне-Вирумаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Пылвамаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Рапламаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Тартумаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Валгамаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Вильяндимаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.

Вырумаа
21.07. начиная с середины дня грозовые дожди, осадки местами сильные и при грозе возможны сильные порывы ветра.