Водители, осторожно! Скоро дороги станут очень скользкими

По прогнозам синоптиков, ночью выпадет снег, местами снег с дождем, ранним утром кое-где туман. В Восточной Эстонии температура опустится до минус 4, в Западной Эстонии — около нуля.

В субботу днем: облачно. Местами моросящие осадки. Ветер западный и юго-западный 5-10, вечером на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Воскресенье, 09.02

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня усилится юго-западный и южный ветер 10-15, на побережье порывами 18-21 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.

Понедельник, 10.02

Ночью: Облачно с прояснениями. На северо-западе Эстонии начнётся дождь и мокрый снег, зона осадков распространится через материк в юго-восточном направлении. Ветер южный и юго-западный 10-15, порывами до 20, на островах 12-17, порывами до 25 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами пройдёт дождь, не исключён также и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 10-15, порывами до 20, на островах 12-17, порывами до 25 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.