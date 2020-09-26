Воскресенье — последний теплый день. Дальше похолодает и пойдут дожди

Воскресенье, 27.09:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-9, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.

Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер преимущественно восточного направления 4-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 19..22, на наветренном побережье до 17°С.

Понедельник, 28.09:

Ночью: В основном утром будет ясно, но по юго-востоку Эстонии облаков станет больше и вероятность дождя увеличится. Ветер в основном восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 6..11,на побережье до 14°С.

Днем: Облачность уплотнится. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 3-9 м/с, Температура воздуха 14..17, на севере Эстонии до 19°С.

Вторник, 29.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт небольшой дождь и образуется туман. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 7..13, местами опустится до 4°C.

Днем: Начиная с юга, оплачность поредеет. Местами пройдёт дождь. Ветер восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 15..18°С.

Среда, 30.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. До полуночи на севере Эстонии, местами пройдёт дождь. Преимущественно ветер восточного направления 2-8 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 13°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 15..18°С.