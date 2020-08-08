Вот и кончилось лето? В начале следующей недели начнет холодать

Воскресенье, 09.08:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Местами образуется туман. Ветер переменных направлений, на северном побережье юго-западный 1-7 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 23…28, на побережье местами 20°С.

Понедельник, 10.08:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ближе к утру, начиная с севера Эстонии, небо затянется облаками и местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, после полуночи северо-западный и северный 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, вечером, начиная с севера Эстонии, небо прояснится. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северной четверти 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Вторник, 11.08:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Среда, 12.08:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 16..21°С.