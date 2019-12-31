Вот вам и зима! Вчера в Таллинне и Пярну был побит температурный рекорд по теплу

В столице вчера столбик термометра поднялся до 7,4 °С. Предыдущий рекорд относился к 1994 году и составлял 6,1 °С.

В Пярну температура воздуха достигла вчера 8 °С. Прежний рекорд составлял 5,7 °С и был зафиксирован в 2013 году.

В Нарве вчера было 5,7 градуса тепла. Столько же, сколько и в прошлом году.

По данным pogoda.ee, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь и мокрый снег, вечером по востоку Эстонии также и снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада Эстонии, облачность поредеет. Ветер повернёт к северо-западному и усилится 7-12, порывами 15, на островах и побережье 9-15, порывами до 22 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 0..+5°С, во второй половине дня понизится.