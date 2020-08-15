Все на улицу! В воскресенье синоптики обещают + 28°С. Начало недели тоже порадует

В воскресенье ночью ясно и малооблачно, без осадков. Во многих местах туман. Ветер западный, юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 18°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. После обеда в отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 3-8, порывами до 11 м/с, во второй половине дня по западу Эстонии повернёт на северо-западный. Температура воздуха 22..28°С.

Понедельник, 17.08:

Ночью: Преимущественно ясно. Ветер западной четверти 2-8 м/с, утром повернёт на северную четверть. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, на северном побережье ветер западной четверти до 10 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

Вторник, 18.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. После обеда в отдельных местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 22..27°С.

Среда, 19.08:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер южной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 23..28°С.