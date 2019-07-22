Всемирная метеорологическая организация: июнь был самым теплым за всю историю наблюдений

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), июнь этого года побил исторический рекорд тепла, а нынешнее лето будет экстремально теплым во многих частях мира.
По утверждению ВМО, рекордными были температуры и воды, и воздуха. Особенно теплым был июнь в Европе, а также в Южной Америке и Африки . В центральной и Южной Европе дневная средняя температура в конце июня была часто выше обычной на 10 градусов.
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