Всемирная метеорологическая организация: июнь был самым теплым за всю историю наблюдений


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Всемирная метеорологическая организация: июнь был самым теплым за всю историю наблюдений
Andres Kudacki/AP Scanpix

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), июнь этого года побил исторический рекорд тепла, а нынешнее лето будет экстремально теплым во многих частях мира.

По утверждению ВМО, рекордными были температуры и воды, и воздуха.
Особенно теплым был июнь в Европе, а также в Южной Америке и Африки . В центральной и Южной Европе дневная средняя температура в конце июня была часто выше обычной на 10 градусов.

Теплую погоду синоптики объясняют всеобщим потеплением климата.