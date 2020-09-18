Выходные после шторма: к какой погоде нам готовиться?

Пятница, 18.09:

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, во второй половине дня северо-западный, западный ветер 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Суббота, 19.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 5..9, на побережье до 12°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный, западный ветер 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 13..15°C.

Воскресенье, 20.09:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье до 12, на почве местами 0..-2°С.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-10, во второй половине дня порывами до 14 м/с. Температура воздуха 13..15°C.

Понедельник, 21.09:

Ночью: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..13°C.

Днем: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, на побережье порывами до 15, вечером до 17 м/с. Температура воздуха 14..17°C.