Январь 2020 года стал самым теплым в истории человечества

Уточняется, что в прошлом месяце поверхность суши и океана имела рекордную глобальную январскую температуру в -16,6°С.

Также отмечается, что четыре самых теплых января, зафиксированных в климатических записях, произошли с 2016 года, а 10 самых теплых — с 2002 года.