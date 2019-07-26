Запасаемся водой и готовим купальники! На выходных в Эстонии ожидается настоящее пекло

По прогнозам синоптиков, на выходных в Эстонии ожидается сильная жара. Столбик термометра перевалит за отметку в 30 градусов.
По данным pogoda.ee, сегодня днем ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами до 21°С.
Суббота, 27.07:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами возможен туман. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, в начале ночи на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 15..20°С.
Днем: Солнечно, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 3-9 м/с, вечером станет северных направлений. Температура воздуха 27..31, на побережье местами 23°С.
Воскресенье, 28.07:
Ночью: Ясная погода. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
Днем: Небольшая или переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с, вечером на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 13 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 24°С.
Понедельник, 29.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на северном побережье порывы до 13 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 12..18, местами до 21°С.
Днем: Ясная или малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..23, местами до 25°С.
Вторник, 30.07:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Северо-восточный, северный ветер усилится 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Северо-восточный, северный ветер 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°С.
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