Запасаемся водой и готовим купальники! На выходных в Эстонии ожидается настоящее пекло

По данным pogoda.ee, сегодня днем ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами до 21°С.

Суббота, 27.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами возможен туман. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, в начале ночи на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Днем: Солнечно, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 3-9 м/с, вечером станет северных направлений. Температура воздуха 27..31, на побережье местами 23°С.

Воскресенье, 28.07:

Ночью: Ясная погода. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с, вечером на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 13 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 24°С.

Понедельник, 29.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на северном побережье порывы до 13 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 12..18, местами до 21°С.

Днем: Ясная или малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..23, местами до 25°С.