Засуха в Восточной Европе грозит значительной потерей урожая

Цены на овощи и хлеб вырастут, предупреждают местные фермеры. По всей стране то и дело вспыхивают природные пожары: влажность лесной подстилки опустилась до 10%.

Сложная ситуация и в Литве. В Немане уровень воды на два метра ниже нормы. Всему виной теплая бесснежная зима и пришедшая ей на смену довольно холодная весна.

Линас Сатейка, фермер: "Семена лежат в практически сухой почве. Если не поливать — а дождей в этом месяце не предвидится — первые ростки появятся только в июне. А значит, мы потеряем большую часть урожая".

В прошлом году из-за засухи в Литве уже было объявлено чрезвычайное положение. Тогда власти заявили, что национальное бедствие - последствие глобального изменения климата.

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