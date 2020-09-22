Завтра и на выходных в Эстонии ожидается 23 градуса тепла

По прогнозам синоптиков, сегодня днем будет облачно с прояснениями, во второй половине дня облачность рассеется. Ветер западный, юго-западный ветер 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 15..18°С.

Среда, 23.09:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер южных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 4..10, на побережье до 15°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер южной четверти 3-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Четверг, 24.09:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. В западной Эстонии местами пройдет дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Пятница, 25.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, местами образуется туман. Ветер южной четверти 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 10..16°с.

Днем: По западу облачно с прояснениями, по востоку Эстонии переменная облачность. Местами дождь. Преимущественно ветер юго-восточный 2-8, вечером на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

В субботу над Балтийским морем пройдет область низкого давления, что ознаменуется дождями на островах и западном побережье материка. Юго-восточный ветер усилится. Температура воздуха ночью 10..16°C, днем 18..22°C.

К воскресенью область низкого давления придет в Эстонию. Облачность усилится, пройдут ливни. Температура воздуха ночью 12..17°C, днем 15..20°C, на юго-востоке 23°C.