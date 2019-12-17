17.12.2019, 12:29

Завтра на побережье Эстонии обрушится ураганный ветер. После чего похолодает

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Прогноз погоды на неделю
EST 16
Завтра на побережье Эстонии обрушится ураганный ветер. После чего похолодает
Hendrik Osula

Синоптики из Teeilmakeskus предупреждают: в среду Эстонию может потрепать сильный штормовой ветер, порывами переходящий в ураганный.

"Завтра через Южную Финляндию будет двигаться активный циклон, который принесет в Эстонию осадки и штормовой ветер. В море порывы ветра могут достигать ураганной скорости - до 33 метров в секунду. В тылу области низкого давления находятся холодные воздушные массы", - говорится в предупреждении Teeilmakeskus.

Государственная Служба погоды несколько осторожнее в своих прогнозах силы ветра.

Среда, 18.12

Ночью: Облачно. Пройдёт дождь и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8 м/с, к утру на островах запада Эстонии усилится порывами 12-14 м/с . Температура воздуха +1..+5°С.

Днем: Преимущественно облачно. Временами будет идти дождь . Ветер южный и юго-западный усилится 9-14, порывами до 20, на островах запада Эстонии и северо-западном побережье материка 25 м/с, к вечеру на западе Эстонии ветер повернёт на западный и северо-западный. Температура воздуха 3..8°С.

Четверг, 19.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 10-15, порывами 20, на островах и побережье 25 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер западный и северо- западный 5-10, на северном побережье порывами 15 м/с, после обеда ветер западной четверти ослабеет 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Пятница, 20.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -3..+3°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдёт дождь. Ветер южный и юго-восточный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

В субботу осадки прекратятся, ожидается умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью - 2 ..+3, днем 0.. +5°С.

Погоду в воскресенье начнет определять периферия области низкого давления. Возобновятся дожди, ночью в западной и северной части страны, днем - по всей Эстонии. Будет дуть относительно сильный юго-восточный ветер. Температура ночью 0.. +5, днем 3.. 6°С.

В понедельник ветер южных направлений сохранит свою силу. Местами пройдут дожди. Температура воздуха в течение дня 3.. 6°С.