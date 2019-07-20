Завтра солнце и +27, а что потом? Узнайте, долго ли мы сможем наслаждаться жарой

Читайте прогноз от pogoda.ee:

Воскресенье, 21.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Солнечно. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°С.

Понедельник, 22.07:

Ночью: ОНачиная с островов, облачность уплотнится и к утру зона дождя распространятся с островов на западную часть материка. Ветер преимущественно юго-восточного направления 3-8 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: В западной и южной Эстонии облачно с прояснениями и во многих местах пройдут ливневые дожди, грозы, местами осадки будут сильными. Ветер южный и юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 17..22°С. На востоке Эстонии переменная облачность и ливни пройдут лишь местами. Ветер восточный и юго-восточный 2-7, на северо-восточном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 21..25°С.

Вторник, 23.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди, образуется туман. Вероятность осадков меньше в восточной Эстонии. Ветер неустойчивого направления 1-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливневые дожди, возможны грозы. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..25°С.

Среда, 24.07:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков, но местами образуется туман. Ветер западный и северо-западный 2-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 2-7, на северном побережье 5-10 м/с. Температура воздуха 20..25, местами на востоке Эстонии 27°С.