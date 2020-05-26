Завтра в Эстонии ожидается до 23 градусов тепла
По прогнозам синоптиков, завтра воздух в Эстонии прогреется до 23 градусов.
По прогнозам синоптиков, завтра воздух в Эстонии прогреется до 23 градусов.
Среда, 27.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 11°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье 10..14°C.
Четверг, 28.05:
Ночью: Облачность уплотнится. Зона осадков с островов распространится через материк на восток. К утру на островах облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер западной четверти, на островах и западном побережье к утру повернёт к северо-западному и северному 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 6..11°C.
Днем: По западу Эстонии небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. В Центральной Эстонии и по востоку более облачно, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти 3-9, порывами 12, на островах и западном побережье ветер северо-западный и северный порывами до 15 м/с. К вечеру повсеместно ветер повернёт на северо-западный и северный. Температура воздуха 13..18,при ветре с моря на побережье до 11°C.
Пятница, 29.05:
Ночью: Прояснится. До полуночи на юго-востоке Эстонии более облачно и пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный и северный 5-10, порывами 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 14..19, на наветренном побережье до 11..13°С.
Суббота, 30.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, порывами 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 6..11°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, порывами 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 15..20, на наветренном побережье 12°С.
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