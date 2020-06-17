Завтра жителей Эстонии ждет настоящая жара

Четверг, 18.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи во многих местах востока Эстонии пройдут кратковременные дожди с грозами, ближе к утру без существенных осадков. Ветер переменный 1-5 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 14..19, на островах и западном побережье 12..14°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих районах пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер переменный 1-7 м/с, во время грозы — порывистый. Температура воздуха 25…30, на побережье местами 17…22°С.

Пятница, 19.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность.Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14..20°С.

Днем: Переменная облачность Во многих районах пройдет кратковременный дождь., местами гроза.Ветер преимущественно восточной четверти 2-8,на островах северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье местами 17°С.

Суббота, 20.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь.Ветер восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и восточный 4-10, порывами 13, на северном побережье 15 м/с. Температура воздуха 19..24, на северном побережье 15°С.

Воскресенье, 21.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и восточный 5-10, порывами 13,на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность,преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 5-10, порывами 13, на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 18..23,на побережье местами 15°С.