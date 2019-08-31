Здравствуй, осень! Чем порадует нас погода в первые дни сентября

Читайте прогноз погоды от pogoda.ee:

Воскресенье, 01.09:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами туман. Ветер станет южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.

Днем: Преимущественно солнечная погода. Ветер юго-восточный, южный 2-8, на островах во второй половине дня порывами до 12 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

Понедельник, 02.09:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 11..17°С.

Днем: В первую половину дня, начиная с запада, облачность увеличится и кратковременные дожди распространятся с запада на восток. Возможна гроза. Юго-восточный ветер перейдет к юго-западному, западному 2-8, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 22..27, на островах и западном побережье 19..21°С.

Вторник, 03.09:

Ночью: Переменная облачность. На востоке Эстонии во многих местах кратковременный дождь, к утру осадки прекратятся. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9, вечером на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

Среда, 04.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15, во второй половине дня до 17 м/с. Температура воздуха 17..20°С.