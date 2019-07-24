Жара бьет все рекорды! В Западной Европе в выходные ожидается более 40 градусов, в Эстонии — в районе 30

Метеослужба сообщает, что благоприятные условия для прихода тепла дает кружащий вокруг северного полушария ведущий поток, который направляет горячий воздух из Африки в Европу. Для Западной Европы кульминация, то есть максимальная температура воздуха (выше 40 градусов), наступит, очевидно, в четверг. Прежние рекорды жары могут быть побиты.

В Эстонию часть этого тепла должна прийти перед выходными (в пятницу), и пару дней температура поднимется ближе к 30 градусам. Сегодня и завтра воздух над Эстонией также уже достаточно теплый и дневные максимумы во многим местах поднимутся выше 25 градусов.

В то же время, когда поддерживающая сухую погоду область высокого давления удобнее устраивается на побережье Балтийского моря, находящаяся в России область низкого давления держится краем довольно близко от стран Балтии и в послеполуденное время в некоторых местах помогает облакам превратиться в дождевые.

Вероятность образования дождевых облаков наибольшая в Южной и Восточной Эстонии. В выходные у области высокого давления уже будут силы препятствовать развитию дождевых облаков и солнце сможет сиять.

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