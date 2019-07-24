Жара бьет все рекорды! В Западной Европе в выходные ожидается более 40 градусов, в Эстонии — в районе 30(2)
К Эстонии с юго-западной части Европы приближается очень теплая воздушная масса, но какая ее часть дойдет до нас, выяснится в ближайшие дни.
К Эстонии с юго-западной части Европы приближается очень теплая воздушная масса, но какая ее часть дойдет до нас, выяснится в ближайшие дни.
Метеослужба сообщает, что благоприятные условия для прихода тепла дает кружащий вокруг северного полушария ведущий поток, который направляет горячий воздух из Африки в Европу. Для Западной Европы кульминация, то есть максимальная температура воздуха (выше 40 градусов), наступит, очевидно, в четверг. Прежние рекорды жары могут быть побиты.
В Эстонию часть этого тепла должна прийти перед выходными (в пятницу), и пару дней температура поднимется ближе к 30 градусам. Сегодня и завтра воздух над Эстонией также уже достаточно теплый и дневные максимумы во многим местах поднимутся выше 25 градусов.
В то же время, когда поддерживающая сухую погоду область высокого давления удобнее устраивается на побережье Балтийского моря, находящаяся в России область низкого давления держится краем довольно близко от стран Балтии и в послеполуденное время в некоторых местах помогает облакам превратиться в дождевые.
Вероятность образования дождевых облаков наибольшая в Южной и Восточной Эстонии. В выходные у области высокого давления уже будут силы препятствовать развитию дождевых облаков и солнце сможет сиять.
Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee:
Среда, 24.07:
Днем: Небольшая и переменная облачность. После обеда местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северных направлений 1-7 м/с, во второй половине дня на побережье будет западный, северо-западный ветер 5-11 м/с. Температура воздуха 22..28, на побережье местами 20°С.
Четверг, 25.07:
Ночью: По западу Эстонии ясно и без осадков, по востоку небольшая и переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер преимущественно западный, северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно по востоку Эстонии пройдёт кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 22..28, на побережье местами 20°С.
Пятница, 26.07:
Ночью: Ясная погода. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Днем: Небольшая или переменная облачнсоть, местами возможен дождь. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами до 21°С.
Суббота, 27.07:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер вотсочной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 14..19°С.
Днем: Небольшая облачность, без осдаков. Преимущественно ветер северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 27..31, на побережье местами до 23°С.
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