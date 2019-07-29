Жара на этот раз позади. Впереди — дожди и прохлада

По данным синоптиков, сегодня днем ожидается небольшая или переменная облачность. Во отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7, вечером на северном побережье северо-восточный ветер 10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18..23, по западу Эстонии до 25°С..

Вторник, 30.07:

Ночью: Переменная облачность. Дождевые облака будут распространяться с севера в южном направлении. Ветер преимущественно северных направлений 2-7 м/с, после полуночи усилится 4-10, на северном побережье северо-восточный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха 8..13, по западу и на островах 14..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, после обеда осадки прекратятся. Усилится северный, северо-восточный ветер 5-11, на побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Среда, 31.07:

Ночью: Облачность уплотнится. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 4-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северных направлений 3-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Четверг, 01.08:

Ночью: Переменная облачность. Временами возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Переменная облачность, местами дождь. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.