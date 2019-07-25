25.07.2019, 11:40
Жара свыше 30 градусов и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Эстонии(1)
По данным эстонских синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра поднимется до 31 градуса.
По данным эстонских синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра поднимется до 31 градуса.
Сегодня днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-7, порывами до 10 м/с. Температура воздуха 21..27°С.
В ночь на пятницу ожидается ясная погода. Ветер 1-7 м/с. Температура воздуха 13...18°С. Днем небольшая или переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер 1-7 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами до 21°С.
В субботу ночью ясно или малооблачно, без осадков. Ветер 1-6 м/с. Температура воздуха 14...19°С. Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер 1-6 м/с. Температура воздуха 27...31, на побережье местами 23°С.
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