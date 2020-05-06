Ждать ли еще более теплой погоды? Прогноз подскажет

Четверг, 07.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1..6°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7..13°C.

Пятница, 08.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7, в начале ночи на побережье до 10 м/с. Температура воздуха -1..+3, на побережье из-за влияния моря до +6°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с, начиная с островов, перейдет к южному и усилится 5-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье местами 7..9°C.

Суббота, 09.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет ливневой дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 11..16, на побережье местами 7…9°С.

Воскресенье, 10.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет ливневой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1..6°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. вечером облачность уплотнится и к островам подойдет зона дождя. Ветер южный и юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..18, на побережье местами 10…12°C.