Ждать тепла осталось недолго: на следующей неделе температура воздуха поднимется выше +20

В четверг на Востоке Эстонии еще могут пройти кое-где осадки в виде мокрого снега, но уже на западе страны появится солнце. К пятнице область высокого давления со Скандинавии распространится на все страны Балтии. Поэтому в пятницу и субботу ожидается ясная погода.

Заканчиваются и ночные заморозки, лишь в ночь на субботу на почве может быть небольшой “минус”, но в дальнейшем ночная температура будет держаться в плюсовой зоне, в том числе и на следующей неделе.

На следующей неделе погоду будут определять двигающиеся с Западной Европы теплые воздушные массы и область высокого давления. Дожди пройдут лишь местами, в основном в понедельник.

Температура воздуха день ото дня станет расти, и к середине недели мы почувствуем уже почти летнее тепло — местами термометр покажет выше +20.

Четверг, 21.05

Ночью: В западной Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков, на востоке Эстонии более облачно и местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный и северный 5-10, на побережье порывами 14 м/с, на побережье Вирумаа 8-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 1..5, на побережье до 7°C.

Днем: В западной Эстонии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный 6-12, порывами 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 9..14°C. На востоке Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, иногда с мокрым снегом. Ветер северный и северо-восточный 5-10, порывами до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 6..9°C, при осадках может понизиться.

Пятница, 22.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4-10, в начале ночи на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха +2..+7°C.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 10..16, на побережье местами 7°C.

Суббота, 23.05

Ночью: Ясно. Ветер неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до 8°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, вечером развернется к юго-восточному.Температура воздуха 14...17, на побережье местами 11°C.